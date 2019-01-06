Грозер стал лучшим игроком 12-го тура волейбольной Суперлиги

Георг Грозер из санкт-петербургского «Зенита» стал лучшим игроком 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В матче с командой «Газпром-Югра» Грозер набрал 25 очков, подав в том числе 6 эйсов.

Остальные достижения тура были установлены в двух матчах, продолжавшихся более трёх партий. 23 очка Андрея Колесника и 20 очков Дениса Бирюкова помогли «Динамо-ЛО» на тай-брейке взять верх над «Ярославичем» (3:2), в составе которого отличился Вячеслав Тарасов.

Лучшие показатели в блоке были продемонстрированы в матче московского «Динамо» с «Уралом» (3:1).



Суперлига. Мужчины. Лучшие по личной статистике в 12-м туре

Бомбардиры

25 – Георг Грозер («Зенит», Санкт-Петербург)

23 – Андрей Колесник («Динамо-ЛО»)

21 – Вячеслав Тарасов (Ярославич)

20 – Денис Бирюков («Динамо-ЛО»)

Блок

6 – Илья Власов («Динамо», Москва)

5 – Дмитрий Щербинин («Динамо», Москва)

4 – Александр Абросимов («Урал»)

4 – Игорь Филиппов («Урал»)

Подача

6 – Георг Грозер («Зенит», Санкт-Петербург).