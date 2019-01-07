Парубец стала самой результативной в девятом туре Суперлиги

Ксения Парубец из «Уралочки-НТМК» стала самой результативной волейболисткой девятого тура Суперлиги. В матче с «Сахалином» (3:1) она набрала 28 очков, в том числе 3 на подаче. Лучшая блокирующая тура Марина Диброва играла в том же матче за «Сахалин».

Сразу 9 волейболисток, среди которых Ирина Воронкова из «Локомотива», а также Екатерина Любушкина и Яна Щербань из московского «Динамо», подали в девятом туре по 3 эйса.

Суперлига. Женщины. Лучшие по личной статистике в 9-м туре

Бомбардиры

28 – Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»)

20 – Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»)

19 – Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»)

Блок

6 – Марина Диброва («Сахалин»)

5 – Елена Гендель («Динамо», Москва)

5 – Анна Лазарева («Динамо», Москва).