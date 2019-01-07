Шульгин: никаких оправданий поражению от «Белогорья» быть не может

Связующий новосибирского «Локомотива» Максим Шульгин прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (19:25, 20:25, 19:25).

«Не может быть никаких оправданий нашему поражению. Белгород играл без диагонального, доигровщик исполнял его роль, но это неважно. Считаю, что характер мы должны проявлять в любом случае. Никто не виноват в поражении, кроме нас самих. „Белогорье“ играло ровно столько, сколько мы им позволили играть. Играли свободно, на них ничего не давило. Мы же играем так, словно на нас что-то давит, не знаю, почему так происходит. Уже не в первый раз такая ситуация. Сейчас нужно сплотиться, не отворачиваться друг от друга, человеческие качества тоже важны», — приводит слова Шульгина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Белогорье» занимает четвёртую строчку, «Локомотив» — шестую.