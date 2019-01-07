Тисевич: возможно, закралась мысль, что «Ярославич» сам отдаст всё, что нужно

Капитан «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Игорь Тисевич и капитан «Ярославича» (Ярославль) Вячеслав Тарасов поделились впечатлениями от матча 12-го тура российской Суперлиги. Команда из Ленинградской области одержала победу со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:13, 20:25, 15:5).

«Первую партию мы «завозили» и проиграли, потом что-то получаться начало, в четвёртой опять всё куда-то делось. Нервничали мы многовато. Тренер предупреждал нас о том, что это будет очень сложный матч, и всё равно не могли никак завестись. Возможно, в какой-то момент в наши головы закралась мысль, что «Ярославич» сам отдаст нам всё, что нужно. И какие-то мячи они действительно проигрывали сами, но это было безумно тяжело. Сидело в голове то, что нужно обязательно выигрывать, прямо вот 100% нужно показывать результат. Мы слишком много переживали за всё. К счастью, мы смогли победить, пусть и в пяти партиях, как бы только потом очки считать не пришлось и не жалеть об упущенных возможностях», — цитирует Тисевича официальный сайт ВФВ.

«Не считая двух партий – третьей и пятой, играли на равных. Боролись и показывали хороший волейбол, но эти провалы в начале третьего и пятого сетов предрешили исход. Мы позволили «Динамо-ЛО» рисковать на подаче, а когда у команды в своём зале летит, бороться на постоянном блоке тяжело. В пятом сете у нас был приём, но начались проблемы в атаке. Будем работать дальше, злиться мы можем только на себя», — сказал Тарасов.

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает 10-е место, «Ярославич» — 14-е.