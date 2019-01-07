Ботин: «Кузбасс» выглядел стабильнее «Новы»

Волейболист новокуйбышевской «Новы» Антон Ботин прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 0:3 (23:25, 22:25, 19:25).

«Кузбасс» выглядел стабильнее нас. Нам в первых двух партиях удалось навязать борьбу, но помешали какие-то эпизоды, чтобы зацепить хотя бы одну из них. Может быть, тогда игра развернулась бы по-другому. В третьей партии не справились с подачами, приходилось много атаковать с выбитых мячей", — приводит слова Ботина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице чемпионата России «Нова» занимает 11-е место, «Кузбасс» — второе.

8 января в рамках 13-го тура Суперлиги, «Нова» сыграет с новосибирским «Локомотивом». «Кузбасс» 9 января сразится с красноярским «Енисеем».