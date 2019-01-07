Маричев: пока «Протон» с сильными соперниками играет только одну партию

Главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев и исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея» Александр Кошкин поделились впечатлениями от матча 9-го тура российской Суперлиги. «Енисей» победил «Протон-Саратов» со счётом 3:0 (25:16, 25:22, 25:13).

«Пока наша команда играет только одну партию с сильными соперниками. Я считаю, что „Енисей“ — одна из лидирующих команд. Внимания, концентрации и желания хватает ровно на одну партию. Если брать наш состав, много молодых игроков плюс очень мало замен. Хотелось, чтобы девчонки играли всегда как во второй партии, если будем так играть, то, конечно, появятся и победы», — цитирует Маричева официальный сайт ВФВ.



«Неплохая игра с нашей стороны, если бы ещё убрали провалы в приёме, то было бы даже хорошо. В целом сыграли неплохо, важная победа, идём дальше», — сказал Кошкин.

В турнирной таблице «Енисей» занимает шестое место, «Протон-Саратов» — 12-е.