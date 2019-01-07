Орлова: сейчас ещё рано говорить, на первом месте «Локомотив» или нет

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Орлова и волейболистка краснодарского «Динамо» Юлия Григорьева поделились впечатлениями от матча их команд в 9-м туре российской Суперлиги. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

«Мы были сконцентрированы больше на своей игре, так как у нас есть небольшие проблемы, травмы. Но нас это ещё больше сплотило как коллектив, как команду. И, думаю, у нас всё получилось. Мы выполнили установку тренера, и поэтому такой результат. Со стороны по счёту кажется, что всё так легко. Я думаю, что «Динамо» (Краснодар) может ещё прибавить и играть намного лучше. Сейчас ещё рано говорить, на первом мы месте или нет. У нас очень напряжённый январь, где нам предстоит играть с нашими основными конкурентами. Мы стараемся своей командной игрой добиваться побед!» — цитирует Орлову официальный сайт ВФВ.



«Мы плохо сыграли, посыпались на приёме, где-то не выполнили установку… Уже 2 января у нас были тренировки, все были в полной боевой готовности. Мы настраивались на «Локомотив», как и на любую другую команду. Мы выходили с целью побеждать. Лично я чувствую неудовлетворение результатом, потому что хотелось на все 150% помочь команде. Я рада, что мне дали такую возможность – сыграть полный матч, но очень расстроена, что не получилось выиграть», — сказала Григорьева.

В турнирной таблице калининградский «Локомотив» занимает первое место, краснодарское «Динамо» — четвёртое.