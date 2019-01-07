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Ефимова: «Заречью-Одинцово» очень сильно была нужна эта победа

Ефимова: «Заречью-Одинцово» очень сильно была нужна эта победа
Волейбол / Суперлига женщины

Связующая «Заречья-Одинцова» Ольга Ефимова прокомментировала победу в матче 9-го тура российской Суперлиги с «Минчанкой» со счётом 3:1 (19:25, 25:17, 28:26, 25:17).

«До этого мы на своей площадке не очень удачно выступали, поэтому очень хотелось победить. Нам очень сильно нужна была эта победа. В первой партии от большого желания выиграть мы перенервничали и допустили много ошибок. Потом мы собрались и играли более уверенно. Был ещё один непростой момент в конце третьей партии, когда мы в одной расстановке никак не могли сняться и чуть не упустили победу в этом игровом отрезке. Пока сложно сказать, почему так произошло, будет разбирать, смотреть видео. В целом главное, что мы победили», — цитирует Ефимову официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает восьмую строчку, «Минчанка» — 10-ю.

«Заречье-Одинцово» обыграло «Минчанку» в волейбольной Суперлиге
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