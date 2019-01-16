«Любе Чивитанова» и «Перуджа» победили в третьем туре Лиги чемпионов

15 января состоялись четыре матча третьего тура группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе B польская «Закса» проиграла итальянскому клубу «Любе Чивитанова» со счётом 0:3 (19:25, 17:25, 19:25). Для хозяев площадки это второе поражение в трёх матчах. Итальянская команда одержала третью победу.

Сегодня, 16 января, в этой группе сыграют итальянская «Модена» (1 победа) и чешский «Карловарско» (0 побед).



В группе E итальянская «Перуджа» одержала третью победу, обыграв турецкий «Аркас» со счётом 3:1 (25:10, 25:19, 22:25, 25:23). Команда из Измира потерпела третье поражение. 17 января в рамках этой группы сыграют московское «Динамо» (1 победа) и французский «Тур» (1 победа).

В группе A немецкий «Франкфурт» уступил бельгийскому «Кнаку» со счётом 2:3 (20:25, 17:25, 25:21, 25:21, 8:15). Для представителя Германии это второе поражение. «Кнак» одержал первую победу. Сегодня в группе состоится матч «Халкбанк» (Анкара, Турция) — «Зенит» (Казань, Россия). Подопечные Владимира Алекно стартовали с двух побед. Турецкая команда выиграла один матч из двух.

В квартете C французский «Шомон» победил словенскую «Любляну» со счётом 3:1 (25:18, 25:13, 28:30, 28:26). Для хозяев площадки это вторая победа на групповой стадии. Словенская команда потерпела третье поражение. Сегодня в этой группе сыграют немецкий «Фридрихсхафен» (1 победа) и санкт-петербургский «Зенит» (2 победы).

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