Грозер: во «Фридрихсхафене» я, по сути, состоялся как игрок

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со своим бывшим клубом — немецким «Фридрихсхафеном». Игра состоится сегодня, 16 января.

«Разумеется, во время матча с «Енисеем» никто из нас не думал о «Фридрихсхафене». В любом случае сейчас мы выглядим гораздо лучше, чем в декабре.

Конечно, этот матч будет особенным для меня. В этой команде я, по сути, состоялся как игрок, в ней начал расти и прогрессировать как волейболист. В майке «Фридрихсхафена» я провёл свой первый матч в Лиге чемпионов. Подобная ситуация и у Лукаша Дивиша, он также начинал в этом клубе.



Прежде всего этот клуб силён фигурой главного тренера. Витал Хейнен – один из лучших специалистов мирового волейбола. Он привёл к победе на последнем чемпионате планеты сборную Польши. А четыре года назад на чемпионате мира взял бронзу с немецкой командой. Я играл под его руководством, это очень сильный наставник. Во «Фридрихсхафене» у него собраны в основном молодые ребята, которым важно в каждом матче доказывать свою состоятельность. Но в любом случае наш план на игру – победа со счётом 3:0 или 3:1. Сделаем ставку не на силу, а на технику.



Зал у «Фридрихсхафена» правда очень сложный. Там необычная система освещения, не такая, как на других аренах. Но всё равно исход матча будет зависеть только от нас самих. Необходимо с первого до последнего розыгрыша сохранять максимальную концентрацию", — цитирует Грозера официальный сайт клуба.

«Зенит» стартовал в турнире с двух побед. Немецкая команда выиграла один матч из двух.

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