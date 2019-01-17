Стал известен соперник «Белогорья» в четвертьфинале Кубка вызова

Соперником белгородского «Белогорья» в четвертьфинале Кубка вызова стала португальская «Бенфика». В 1/8 финала вице-чемпион Португалии одержал две победы над румынским «Залэу». В первой встрече, которая состоялась 18 декабря, «Бенфика» на своей площадке победила со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:20).

В ответной игре, которая прошла в Румынии накануне, португальский клуб оказался сильнее в четырёх партиях — 3:1 (23:25, 25:15, 25:19, 25:22).

«Белогорье» в 1/8 финала дважды обыграло кипрскую «Омонию» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:11) и 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).



Первый матч 1/4 финала состоится в Белгороде в конце января. Ответный матч в Лиссабоне состоится в период с 12 по 14 февраля.

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».