Перепёлкина: хотела бы извиниться перед болельщиками и родными

Капитан краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина прокомментировала поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 11:25).



«В первую очередь я хотела бы извиниться перед всеми болельщиками и перед нашими родными, которые пришли нас поддержать. Очень грустно, что получилась такая игра. Можно сказать, что её не было… Приношу свои извинения от всей команды и от тренерского состава. Тяжело найти слова сейчас, потому что сами ужасно недовольны своей игрой. Мы не можем позволять себе так играть. Нам всем очень стыдно, но такие игры бывают в карьере. Будем надеяться, что это была последняя такая неудачная игра», — приводит слова Перепёлкиной официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице Суперлиги краснодарский клуб занимает шестое место, «Уралочка-НТМК» — третье.