Еремеев: игроки «Динамо-Метар» порой допускали глупые и обидные ошибки

Старший тренер челябинского клуба «Динамо-Метар» Андрей Еремеев прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 19:25).



«Мне пока сложно давать оценку игре команды, я лишь недавно подключился к работе в «Динамо-Метар». В целом мне игра понравилась. Да, девушки порой допускали глупые и обидные ошибки, которые в конечном счёте и повлияли на итоговый результат. Но увидел я и потенциал команды. Будем работать и стараться исправить турнирную ситуацию», — приводит слова Еремеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает 11-е место, «Енисей» — пятое.

Предварительный этап соревнований завершится 24 марта.