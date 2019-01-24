Московское «Динамо» на тай-брейке выиграло у «Хемика» в женской Лиге чемпионов

Московское «Динамо» на выезде одержало тяжёлую победу со счётом 3:2 (16:25, 25:16, 25:21, 19:25, 15:5) в матче третьего тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов с польским «Хемиком».

Ранее столичная команда на своей площадке проиграла турецкому «Фенербахче», а затем в гостях обыграла румынский «Бухарест». Именно с этим клубом бело-голубые 6 февраля проведут следующую встречу.

После трёх игр «Динамо», набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Группу Е возглавляет «Фенербахче» (9).

Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. 3-й тур



«Хемик» (Польша) — «Динамо» (Москва, Россия) — 2:3 (25:16, 16:25, 21:25, 25:19, 5:15).

19-й розыгрыш женской Лиги чемпионов проходит с 10 октября 2018 года с участием 27 клубных команд из 15 стран — членов Европейской конфедерации волейбола.