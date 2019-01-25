«Сахалин», «Протон-Саратов» и «Ярославич» оштрафованы на 80 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушения «Положения о чемпионате России 2019 года» на женские клубы «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Протон-Саратов», а также на мужской клуб «Ярославич» (Ярославль) были наложены штрафные санкции.



«Сахалин» и «Протон-Саратов» нарушили п. 2.11 «Положения» и были оштрафованы на 80 тыс. рублей.



«На всех играх чемпионата России 2019 года среди команд Суперлиги обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на клуб-хозяин», — говорится в пункте 2.11 «Положения».



«Ярославич» нарушил п. 2.12 «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.

Феоктистов и Абросимов оштрафованы и не будут дисквалифицированы