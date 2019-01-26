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Брянский: «Динамо» начало играть только в третьей партии матча с «Зенитом»

Брянский: «Динамо» начало играть только в третьей партии матча с «Зенитом»
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в выездном матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с казанским «Зенитом» (1:3).

«Мы начали играть только в третьей партии. В первой и второй «Зенит» был лучше во всех компонентах. Мы не могли нащупать свою игру, много ошибались в съёме и в простых ситуациях. В целом не хватало качества в элементах. Как только смогли убрать ошибки, завязалась борьба. Решилось всё в концовках, в нюансах», — приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Бело-голубые потерпели восьмое поражение в 16 матчах и по итогам тура останутся на седьмом месте в турнирной таблице Суперлиги, которую возглавляет продолжающий победную серию «Зенит».

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