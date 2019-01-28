Константинов: мы позволяли сопернику вернуться в игру, нельзя этого допускать

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).



«Хорошая победа, хороший результат. Мы отрываемся в счёте, а потом, наверное, за счёт нашей неуверенности, позволяем сопернику приблизиться, вернуться в игру. Этого допускать нельзя. За вторую партию так было трижды! Я предупреждал ребят, чтоб они держали концентрацию уже после первого раза, но это повторялось. Это большой риск. Мы могли проиграть партию, которую должны были выигрывать с отрывом. Нужно уверенней играть в таких моментах. Держать отрыв до конца, когда он у нас есть», — приводит слова Константинова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает шестую строчку, «Газпром-Югра» — восьмую.