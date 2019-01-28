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Константинов: мы позволяли сопернику вернуться в игру, нельзя этого допускать

Константинов: мы позволяли сопернику вернуться в игру, нельзя этого допускать
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).

«Хорошая победа, хороший результат. Мы отрываемся в счёте, а потом, наверное, за счёт нашей неуверенности, позволяем сопернику приблизиться, вернуться в игру. Этого допускать нельзя. За вторую партию так было трижды! Я предупреждал ребят, чтоб они держали концентрацию уже после первого раза, но это повторялось. Это большой риск. Мы могли проиграть партию, которую должны были выигрывать с отрывом. Нужно уверенней играть в таких моментах. Держать отрыв до конца, когда он у нас есть», — приводит слова Константинова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает шестую строчку, «Газпром-Югра» — восьмую.

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