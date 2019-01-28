Сиденко: уверенное начало матча подвело «Урал»

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко прокомментировал поражение в матче 16-го тура российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 1:3 (25:18, 14:25, 23:25, 20:25)



«Уверенное начало нас чуть-чуть и подвело. Легко выиграли первую партию и, наверное, подумали, что игра уже сделана, но «Нова» приехала биться. Они тоже борются за попадание в плей-офф, им также нужны очки. Никто не обещал лёгкой прогулки. Первая партия нас расслабила, а команда соперника собралась и легко нас одолела.



Отсутствие замен, когда «Урал» застрял в одной расстановке? Проанализируем игру, и узнаю, правильно ли я сделал или нет. Проиграли уже понятно, что неправильно, но что сделано, то сделано», — цитирует Сиденко официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Урал» занимает 10-е место, «Нова» — 9-е.