Матвеев: я верил и знал, что «Сахалин» может

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал победу в матче 14-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 18:25, 25:22, 15:11).

«Игрой доволен. Матч был содержательным. Были, конечно, моменты, где команда допускала ошибки, но всё равно верил и знал, что можем. Девочкам спасибо большое», — приводит слова Матвеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице Суперлиги «Сахалин» занимает восьмую строчку, «Ленинградка» — девятую. 2 февраля в рамках 15-го тура подопечные Александра Кашина сыграют с белорусской «Минчанкой», а «Сахалин» на следующий день встретится с челябинским клубом «Динамо-Метар».