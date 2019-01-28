Кашин: выиграть матч в пяти партиях изначально было невозможно

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение в матче 14-го тура российской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 2:3 (21:25, 25:23, 25:18, 22:25, 11:15).

«Выиграть матч в пяти партиях изначально было невозможно. Команда довольно плохо переносит такие вылеты. Надо было первую партию забирать. В четвёртом сете силы кончились – перестали прыгать и бить. Не хватило концентрации», — приводит слова Кашина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице Суперлиги «Сахалин» занимает восьмую строчку, «Ленинградка» — девятую. 2 февраля в рамках 15-го тура «Ленинградка» сыграет с белорусской «Минчанкой», а «Сахалин» на следующий день встретится с челябинским клубом «Динамо-Метар»