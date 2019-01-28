Панков: если бы «Заречье» проиграло третий сет, практически проиграло бы и матч

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков и волейболистка команды Татьяна Юринская прокомментировали победу в матче 14-го тура российской Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 28:26).

«Мы готовились, конечно, к этой игре. В первом матче нам не хватило умения. «Динамо» играло очень здорово, прекрасно играло. А сегодня виден спад. Спад краёв. Халецкая ошибалась. Поначалу Русакова ошибалась, но потом она восстановилась, взяла роль лидера. Сперскайте хорошо играла. Перепёлкина – она и есть Перепёлкина! Играет очень здорово, независимо от возраста. С Матиенко они, конечно, связаны великолепно! Григорьева поменяла Зубареву, наблокировала нас, поэтому это не ослабление, а усиление команды. Немного края сегодня не сыграли на той стороне. А так – равная игра. И сейчас мы практически проиграли бы игру, если бы проиграли третью партию. Мы бы точно ушли в пятую партию, а там – неизвестно. Нам повезло.

Я дал установку рисковать, независимо от ошибок. Единственное требуется не ошибаться сразу. Чтобы не было «одна за второй» ошибок. Чтобы не было две неподачи подряд. Это самое ужасное. Когда две неподачи подряд – это, конечно, яма. Если не подали, ослабить подачу, следующую подать, а потом опять рисковать", — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.

«Я всегда люблю возвращаться в Краснодар. У меня много с ним связано. А к игре мы готовились в рабочем режиме, настраивались выигрывать, что нам и удалось. По сравнению с первой игрой мы исправили ошибки и за счёт этого получился результат. В целом я довольна своей игрой. Главное, команда победила!» — сказала Юринская.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает шестую строчку, «Динамо» — седьмую.