Маричев: «Протон-Саратов» и «Динамо-Метар» допускали слишком много ошибок

Главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев прокомментировал поражение в матче 14-го тура российской Суперлиги с челябинским клубом «Динамо-Метар» со счётом 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 23:25).

«Матч получился боевой, интересный для болельщика. Однако команды допускали слишком много ошибок. Многое решило в исходе поединка то, кто меньше допустил ошибок на подаче. Челябинки сделали их меньше», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Протон-Саратов», проигравший все 14 матчей со старта чемпионата, замыкает турнирную таблицу. «Динамо-Метар» идёт предпоследним, 11-м.

3 февраля в рамках 15-го тура «Протон-Саратов» сыграет с краснодарским «Динамо», а «Динамо-Метар» встретится с «Сахалином» (Южно-Сахалинск).