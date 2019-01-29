Маричев оштрафован на 10 тыс. рублей за неспортивное поведение

Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение оштрафовать на 10 тыс. рублей главного тренера «Протона-Саратов» Юрия Маричева за неспортивное поведение в матче 14-го тура российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар», сообщает официальный сайт ВФВ.

«В самом дебюте четвёртого сета сдали нервы у наставника «Протона» Юрия Маричева. При спорном судейском решении он долго не мог успокоиться, апеллируя к арбитрам», — говорится в отчёте об этой игре на сайте федерации.

Челябинский клуб одержал победу со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:23). «Протон-Саратов» замыкает турнирную таблицу, проиграв все 14 матчей. 3 февраля в рамках 15-го тура саратовский клуб сыграет с краснодарским «Динамо».