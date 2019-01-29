«Ярославич», «Сахалин» и краснодарское «Динамо» оштрафованы на 80 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушения «Положения о чемпионате России 2019 года» на женские клубы «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Динамо» (Краснодар) и «Динамо-Метар" (Челябинск), а также на мужской клуб «Ярославич» (Ярославль) были наложены штрафные санкции.

«Сахалин» и «Динамо» нарушили п. 2.11 «Положения» и были оштрафованы на 80 тыс. рублей.

«На всех играх чемпионата России 2019 года среди команд Суперлиги обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на клуб-хозяин», — говорится в пункте 2.11 «Положения».

«Ярославич» нарушил п. 2.12 «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.

Челябинский клуб «Динамо-Метар» за нарушение п. 2.14 оштрафован на 20 тыс. рублей.