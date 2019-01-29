Бабешина: Сукомел к нам относится душевно, и хочется отвечать тем же

Волейболистка московского «Динамо» Марина Бабешина оценила свою игру в сезоне и рассказала об атмосфере в команде. Подопечные Александра Сукомела в турнирной таблице чемпионата России занимают второе место.

«В этом сезоне я рада играть. Не рада только причинам, по которым играю. Но надеюсь, Майя Огненович в ближайшие дни прилетит, и посмотрим, как будет дело обстоять дальше.

Я обожаю скидывать. Ещё люблю, когда поднимаются сложные мячи в защите и есть накал страстей! Вот пасовать в конце длинных розыгрышей и выигрывать тоже очень приятно. Тогда просто захватывают эмоции!

Не страшно ли, что мне пока нет замены? Скорее очень ответственно и интересно. Всегда знаешь, что команда рассчитывает на тебя. Играть я люблю! Хотя график действительно тяжёлый – ночные перелёты, много игр. Поэтому бывают сложные моменты.

Мы действительно уважаем работу главного тренера и очень рады, что он проводит первый сезон именно как главный тренер. Он к нам относится душевно, и хочется отвечать тем же – вот такой у нас хороший коллектив в этом году. Больше времени проводишь с командой, чем с родными, поэтому отношения внутри очень важны», — цитирует Бабешину официальный сайт клуба.

Марина также рассказала, как восстанавливается по ходу сезона.

«Либо здоровый сон, либо заряжаюсь позитивной энергией, провожу время с дочкой! Горжусь нашим тренерским штабом, как успевает планировать тренировки и тренажёрный зал, что нам очень важно.

Когда игра пораньше, дочь обязательно приходит поболеть. Но игры часто бывают поздно, а ей рано вставать в школу, поэтому в таких случаях выбираем школу!» — сказала Бабешина.