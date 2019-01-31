Карпухов: хорошо, что «Кузбасс» достаточно уверенно выиграл в Финляндии

Доигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал победу над финской командой «Састамала» в первом матче 1/4 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) в пользу гостей.

«Зал, атмосфера – всё великолепно, болельщики хорошо поддерживали свою команду и не очень мешали нам. Команда соперника ровная, без такого явного лидера, за исключением опытного связующего. Играют ровно, стараются не ошибаться на подаче и в атаке сильно не рискуют на тяжелых мячах. Хорошо, что мы достаточно уверенно выиграли – допустили мало собственных ошибок, хорошо принимали, подавали и атаковали», — цитирует Карпухова сайт «Кузбасса».