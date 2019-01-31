Гачич: «Кузбасс» оказался сильнее «Састамалы» в физическом плане

Главный тренер финской «Састамалы» Радован Гачич прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ с кемеровским «Кузбассом» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 24:26).

«Кузбасс» — непростая команда. Мы постарались подготовиться к матчу как можно лучше, но соперник был сильнее нас в физическом плане. После субботнего матча Кубка Финляндии мы вышли на площадку с хорошим зарядом энергии и делали неплохие передачи", — приводит слова Гачича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответный матч пройдёт в Кемерово 13 февраля.

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.