Саммельвуо: в Тампере все хотели со мной поздороваться, было непросто

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от победы над финской «Састамалой» в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24). Игра состоялась в Тампере. Финский специалист также работает с национальной командой своей страны.

«Это была непростая ситуация для меня, потому что я встретил так много людей, которых знаю, и все хотели поздороваться. Мне было сложно сконцентрироваться. Но когда игра началась, проблем больше не было. Приятно, что финская команда играет в четвертьфинале Кубка ЕКВ. Мы можем гордиться своей страной по этому поводу. Я благодарен своим игроком за то, что они сохраняли концентрацию с начала и до конца матча», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт ЕКВ.

Ответный матч пройдёт в Кемерово 13 февраля.

«Кузбасс» на выезде обыграл «Састамалу» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ