Московское «Динамо» подписало контракт с польским связующим

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с 32-летним польским связующим Гжегожем Паяком. В нынешнем сезоне он защищал цвета турецкого «Токата». В составе «Динамо» поляк будет выступать под шестым номером.

Ранее Паяк также играл за польские клубы «Бельско-Бяла», «Ястшембский Венгель», «Кельце», «Ольштын», «Закса» и «Заверце», за французский «Мартиг» и португальскую «Бенфику». В составе сборной Польши Гжегож дебютировал в 2015 году и стал бронзовым призёром Евролиги.



«Желаем Гжегожу успешного выступления в нашей команде!» — говорится в сообщении.

В январе «Динамо» расторгло контракт с олимпийским чемпионом связующим Сергеем Гранкиным, который пополнил состав немецкого «Берлина».