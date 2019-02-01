Тренер «Любляны»: санкт-петербургский «Зенит» заслужил победу

Главный тренер словенской «Любляны» Андрей Урнаут прокомментировал поражение в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 19:25).

«Зенит» заслужил победу. За эту команду играют спортсмены очень высокого уровня. Они здорово подавали. Нам было нелегко атаковать через их высокий блок. Результат игры справедлив», — приводит слова Урнаута официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Подопечные Александра Климкина лидируют в турнирной таблице (4 победы). На втором месте — французский „Шомон“ (3), на третьем — немецкий „Фридрихсхафен“ (1), на четвёртом — «Любляна» (0).

В 5-м туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые 13 февраля сыграют на выезде с «Шомоном».