А. Волков: на питерский «Зенит» все настраиваются, как на сильный, матёрый клуб

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков уверен, что команде хватит мотивации столь же успешно провести второй сезон, как и дебютный.

«Мотивации у нас хватает. Первые места ещё свободны. Но сто процентов, что нам стало сложнее, потому что сейчас все настраиваются на нас, как на сильный, матёрый клуб. Когда мы кого-то обыгрываем, это нормально, а если нас обыгрывают — молодцы, превзошли сильного соперника. Психологически командам играть с нами стало проще. А нам — сложнее.

Хочется ли конкурировать с футболом и хоккеем на спортивной карте Санкт-Петербурга? Конечно, мы делаем максимум, чтобы выйти в лидеры питерского спорта. Было бы неплохо потеснить и футбольный «Зенит», и хоккейный СКА», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.