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Саммельвуо: нужно думать на весь сезон — у нас Кубок ЕКВ и чемпионат России

Саммельвуо: нужно думать на весь сезон — у нас Кубок ЕКВ и чемпионат России
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение в домашнем матче 17-го тура чемпионата России с лидером соревнований — казанским «Зенитом» (0:3). «Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице.

«Я думаю, мы начинали очень уверенно, в первой партии разница была одно очко, но потом у нас подача и приём упали, а с ними — и уверенность. Хотел бы, чтоб чуть больше поборолись в третьем сете, но сегодня так не получилось. Мне нужно думать на весь сезон — у нас Кубок ЕКВ, у нас чемпионат России, и у нас порой ситуация, что физически надо восстановиться, и поэтому сегодня тоже играли Васильев и Никитин. Надо думать на весь сезон, работаем», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».

Отметим, что в матче лидеров не случилось долгожданного противостояния диагональных сборной России — Максима Михайлова и Виктора Полетаева, который не вышел на площадку в этой встрече.

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