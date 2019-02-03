Брянский: в матче с «Зенитом» московское «Динамо» провалилось на приёме

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в домашнем матче чемпионата России по волейболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

«В какой-то момент у нас был весьма хороший съём. Провалились мы на приёме. В первых двух партиях соперник подавал очень хорошо, очень точно. Мы много в этом элементе ошибались. Порой приходилось играть на высоком блоке. Пока приспособились, уже прошло две партии. Самим нужно начинать играть почище. Запишем этот матч в наш опыт. Двигаемся дальше», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.

«Динамо» потерпело девятое поражение в текущем национальном первенстве и занимает седьмое место.



В первом круге «Динамо» также уступило «Зениту», но в четырёх партиях – 1:3.