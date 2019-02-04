Мельничук: в матче с «Новой» выиграл тот, кто меньше ошибался

Старший тренер команды «Газпром-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал победу в выездном матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Новой» (3:2).

«Хочу поблагодарить, болельщиков и всех игроков, которые были на площадке — и с той, и с другой стороны — за такой волейбол. Игра была действительно интересной. Изнутри игра была тяжёлой, нервной, было очень много перепадов и невынужденных ошибок. В конечном итоге дошли до пятой партии, в которой тоже пришли к «качелям». Выиграл сегодня тот, кто меньше ошибался», — приводит слова Мельничука пресс-служба «Новы».

«Газпром-Югра» с 6 победами в 17 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Нова» с пятью выигранными матчами – 10-я.