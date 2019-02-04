Ф. Воронков стал самым результативным игроком 17-го тура Суперлиги

Доигровщик новокуйбышевской «Новы» Фёдор Воронков стал самым результативным игроком 17-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с сургутским «Газпромом-Югра», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Александра Горбаткова на своей площадке потерпели поражение со счётом 2:3 (25:27, 20:25, 25:22, 25:19, 12:15).



Лучшим на блоке стал ещё один игрок «Новы» Сергей Бусел — 7 очков.



Лучше всех на подаче действовал волейболист «Газпрома-Югра» Кирилл Урсов. На его счету 4 эйса.



Матчи 18-го тура российской Суперлиги пройдут 5-6 февраля. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

В турнирной таблице Суперлиги лидирует казанский «Зенит», выигравший все 17 матчей.