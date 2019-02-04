Старцева: видимо, мы рано поверили в победу над «Уралочкой-НТМК»

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева прокомментировала победу в матче 15-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:1 (25:10, 21:25, 25:23, 27:25).

«Это была напряжённая игра с обеих сторон. И у нас не всё получалось, и у соперника не всё получалось. Первую партию мы выиграли с большим преимуществом, а дальше дали слабину – видимо, рано поверили в победу. Но за счёт характера смогли переломить концовки, спасибо команде! У «Уралочки» вначале, я думаю, не всё получалось, но после большого перерыва команда вышла совсем другой», — приводит слова Старцевой официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает третью строчку, «Уралочка-НТМК» — четвёртую.