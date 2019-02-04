Маричев: к сожалению, «Протон-Саратов» концовки проигрывает

Главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев прокомментировал поражение в матче 15-го тура российской Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 2:3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16).

«К сожалению, концовки мы проигрываем. Играть в целом стали лучше, но опыта и хладнокровия в моментах, которые решают судьбу партии, не хватает», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Саратовская команда проиграла все 15 матчей в нынешнем розыгрыше Суперлиги. Краснодарский коллектив одержал восьмую победу. «Протон» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице, «Динамо» — шестое.

8 февраля «Динамо» сыграет с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а на следующий день «Протон-Саратов» сразится с калининградским «Локомотивом».