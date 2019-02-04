Анисова, Парубец и Самадова — самые результативные игроки 15-го тура Суперлиги

Богдана Анисова из «Минчанки», Ксения Парубец из «Уралочки-НТМК» и Елизавета Самадова из «Ленинградки» стали самыми результативными игроками 15-го тура российской Суперлиги. Они набрали по 24 очка. «Ленинградка» проиграла «Минчанке» со счётом 2:3 (25:21, 25:22, 25:27, 20:25, 10:15), а «Уралочка-НТМК» уступила казанскому «Динамо» — 1:3 (10:25, 25:21, 23:25, 25:27).



Лучшими на блоке две волейболистки — Марина Марюхнич («Динамо» Казань) и Екатерина Полякова («Ленинградка»). На их счету по 8 очков.



Лучше всех на подаче действовала чешская доигровщица московского «Динамо» Хелена Хавелкова. На её счету 6 эйсов в игре с красноярским «Енисеем».



Матчи 16-го тура российской Суперлиги пройдут 8-10 февраля. Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

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