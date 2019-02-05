Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Сёмышев: «Белогорье» мало играет вторым составом

Сёмышев: «Белогорье» мало играет вторым составом
Волейбол / Суперлига мужчины

Доигровщик белгородского «Белогорья» Антон Сёмышев и блокирующий «Ярославича» (Ярославль) Максим Белогорцев поделились впечатлениями от матча их команд в 17-м туре российской Суперлиги. «Белогорье» одержало победу со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:17).

«Мы мало играем вторым составом, нехорошо так его называть, но игровая практика всем нужна. Основные игроки тоже не всегда дают стопроцентный результат, надо им помогать. В этом матче основе представилась возможность отдохнуть, чтобы подготовиться к следующим, более важным играм», – цитирует Сёмышева «БелПресса».

«В третьей партии мы сконцентрировались и допустили меньше ошибок. Плюс «Белогорье» выпустило запасных игроков, они больше ошибались, и нам стало полегче. Но проблемы нам создавали все игроки Белгорода. Егор Сиденко доставил их много, он вышел очень удачно. Ещё мы не могли справиться с подачами доигровщиков», – сказал Белогорцев.

В турнирной таблице «Белогорье» занимает 3-е место, «Ярославич» -14-е.

Тренер «Ярославича»: задачу остаться в Суперлиге никто не отменял
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент