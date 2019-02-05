Порошин: увидев, что палец висит ненормально, я понял всю серьёзность ситуации

Связующий белгородского «Белогорья» Роман Порошин рассказал о травме, которую получил в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова с португальской «Бенфикой». Российский клуб победил на своей площадке со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 29:27).

«Ставил блок, мяч неожиданно неудачно попал в палец… Сразу боли не почувствовал, а уже когда увидел, что палец висит ненормально, тогда понял всю серьёзность ситуации. Сейчас состояние нормальное, главное – нет перелома, вывих вправили обратно. Прогнозов пока никаких нет, будем смотреть с доктором», — цитирует Порошина официальный сайт клуба.

Роман также назвал игроков, с которых старается брать пример.

«Я всегда смотрел на Ллоя Болла. Ллой Болл – это легенда, я смотрел много его игр. Но также особого внимания заслуживает и Вадим Анатольевич Хамутцких, смотрю и на Де Чекко. От каждого можно взять что-то своё. А работа с Вадимом Анатольевичем – это бесценный опыт, спасибо ему за это. Хочу сказать спасибо и Вячеславу Алексеевичу Зайцеву. Они мне очень помогли в моём развитии как связующего», — сказал Порошин.