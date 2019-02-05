Ноздрин возглавил волейбольный клуб «Ярославич»

Новым главным тренером волейбольного клуба «Ярославич» назначен Андрей Ноздрин. Об этом информирует пресс-служба мужской волейбольной Суперлиги.

Напомним, предыдущим наставником команды был Юрий Филиппов. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию 31 января 2019 года.

«Ярославич» по итогам 17 туров российской Суперлиги замыкает турнирную таблицу, набрав три очка. Клуб одержал лишь одну победу. 17 ноября в 5-м туре подопечные Филиппова на тай-брейке обыграли московское «Динамо» со счётом 3:2 (21:25, 27:25, 26:24, 30:32, 15:12).

Сегодня, 5 февраля, «Ярославич» принимает «Факел» из Нового Уренгоя в матче 18-го тура Суперлиги. Встреча началась в 19:00 мск.

Запись доступна в "твиттере" мужской волейбольной Суперлиги.