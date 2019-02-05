Сикачёв: молодые волейболистки «Уралочки» смогли дать бой «Динамо»

Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Казань Сергей Сикачёв подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК», в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).

«Молодые девчонки из «Уралочки» пытались дать бой, и у них, по-моему, получилось неплохо. Мы тоже вывели на площадку несколько своих молодых игроков, а также отрабатывали сегодня свои игровые взаимодействия.

Настраивали своих игроков, чтобы не было никакой расслабленности. Потому что это всегда чревато травмами и потерей очков. И, судя по результату, у нас вроде получилось неплохо настроить команду», — цитирует Сикачёва официальный сайт «Динамо».

В следующем туре Лиги чемпионов казанская команда 19 февраля сыграет на выезде с финской «Хямеэнлинной», а коллектив из Екатеринбурга на следующий день на своей площадке примет турецкий «Экзачибаши».