Старцева: очень удивилась, когда узнала состав «Уралочки» на игру с «Динамо»

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева поделилась впечатлениями от победы над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) в матче четвёртого группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов.

«Всё-таки это была не основная команда «Уралочки». Нам нужно было взять свои очки, и мы это сделали. Я очень удивилась, что они приехали таким составом. Ожидала, что сегодня будет праздник волейбола, но его не получилось. Возможно, мы потратили не так много сил, как против основного состава «Уралочки», но всё же какие-то силы потратить пришлось.

Перед игрой мы обсуждали ситуацию, когда соперник приезжает второй командой, и тогда у нас игра тоже не совсем получается. Но вообще, мы сегодня больше отрабатывали свои взаимодействия. И я надеюсь, что у нас это получилось. В принципе, я не могу сказать, что мы сильно провалили эту игру, — мы взяли свои очки», — цитирует Старцеву официальный сайт «Динамо».