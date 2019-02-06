«Экзачибаши», «Скандиччи» и «Будовляни Лодзь» победили в 4-м туре Лиги чемпионов

5 февраля состоялись четыре матча группового этапа женской Лиги чемпионов. В группе B казанское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21), а турецкий «Экзачибаши» разгромил финскую «Хямеэнлинну» — 3:0 (25:17, 25:7, 25:20). «Экзачибаши» лидирует в турнирной таблице (4 победы), на втором месте — «Динамо» (2 победы, 7 очков), на третьем — «Уралочка-НТМК» (2 победы, 5 очков), на четвёртом — «Хямеэнлинна» (0 побед).



В группе C французский клуб «Канны» уступил польскому «Будовляни Лодзь» со счётом 2:3 (25:18, 23:25, 25:22, 18:25, 8:15). Для хозяев это поражение стало третьим в четырёх матчах, гости одержали третью победу. 7 февраля в рамках этой группы состоится матч итальянской «Новары» (3 победы) и белорусской «Минчанки» (0 побед).

В квартете D польский «ЛКС Лодзь» потерпел третье поражение, проиграв итальянскому «Скандиччи» со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 17:25). Для гостей это третья победа на групповой стадии. Сегодня в этой группе сыграют итальянский «Конельяно» (2 победы) и немецкий «Шверин» (1 победа).