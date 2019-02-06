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Старцева: знаю, что шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у нас ещё есть

Старцева: знаю, что шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у нас ещё есть
Волейбол / Лига чемпионов

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева оценила шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Накануне подопечные Ришата Гилязутдинова в матче четвёртого тура группового этапа победили «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).

«Я не подсчитывала, но знаю, что шансы у нас ещё есть. У нас впереди ещё две игры, и посмотрим, сколько очков мы в них возьмём», — приводит слова Старцевой официальный сайт «Динамо».

Турецкий «Экзачибаши» лидирует в турнирной таблице (4 победы), на втором месте — «Динамо» (2 победы, 7 очков), на третьем — «Уралочка-НТМК» (2 победы, 5 очков), на четвёртом — финская «Хямеэнлинна» (0 побед).

В четвертьфинал выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

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