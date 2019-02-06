Огненович: я горжусь Бабешиной

Связующая московского «Динамо» Майя Огненович рассказала о предстоящем возвращении на площадку и отметила игру Марины Бабешиной в прошедших матчах.

«Я чувствую себя хорошо, восстановилась после перерыва, сейчас продолжаю занятия по физической подготовке уже с Дамиром. Вчера был первый день, когда я провела первую тренировку с командой и делала уже абсолютно всё вместе с ними.

Когда выйду на площадку? Это уже будет решение тренера. Я лишь сказала тренеру, что чувствую себя хорошо. Александр уже будет решать, кто и когда из нас выйдет на площадку. Я очень рада вернуться в команду! Вообще, такой перерыв в середине сезона – один месяц – впервые в моей жизни. Я соскучилась по команде, соскучилась по волейболу, и девочки также были рады меня видеть. Немного тяжёлой оказалась поездка в Красноярск, пожалуй, но я действительно счастлива, что я снова в команде. Я смотрела все игры и писала девочкам сообщения, всячески была вместе с ними. Считаю, что, за исключением игры с Казанью, команда отлично провела игры. Я очень рада, что они выиграли все эти матчи.

Я очень уважаю Марину Бабешину как связующую! Она провела действительно отличную работу, и могу сказать, что горжусь таким игроком команды. Она провела все игры, она была здорова весь месяц, могу сказать просто «Браво»! Честно говоря, когда я узнала, что мне предстоит пропустить целый месяц, я была огорчена тем, что ей придётся остаться одной. Одна связующая в команде – это и сложности в тренировочном процессе, и в играх. Нет возможности пропустить ни один розыгрыш, не говоря о том, что нельзя заболеть. Я горда тем, что команда с ней выигрывала, и могу сказать о ней только самые хорошие слова", — цитирует Огненович официальный сайт клуба.

Майя также оценила шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Александра Сукомела занимают второе место в группе.

«Мы должны сконцентрироваться на Румынии и Польше – это игры, которые мы обязаны выиграть. Что касается «Фенербахче», их нельзя назвать непобедимыми. Надо стараться вырвать сет, второй, потом, может, и выиграть. Если говорить о следующем туре, то там много команд нашего уровня. Там нет таких команд, которые принципиально лучше на две головы. Да, все говорят о том, что турецкие команды очень сильны. Но я верю в свою команду и считаю, что нам по силам играть и выигрывать, у нас тоже очень хороший состав!» — сказала волейболистка.

В 2018 году Огненович стала чемпионкой мира в составе сборной Сербии.