Бланко Коста: мы знали, что в Ярославле тяжёлый зал

Старший тренер новоуренгойского «Факела» Мартин Бланко Коста прокомментировал победу в матче с «Ярославичем» в 18-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:12, 23:25, 25:14, 25:20).

«Мы знали, что тут тяжёлый зал и что это обстоятельство хорошо используют его хозяева. Лёгкой игры не то чтобы не получилось – начало было, в общем, хорошее. Но стоило нам упустить инициативу буквально в одной расстановке, как мы проиграли вторую партию. Я благодарен ребятам, что они после этого сумели собраться и оставшиеся две партии провели предельно собранно. По статистике мы выиграли во всех основных компонентах: в атаке, на блоке и на подаче», — приводит слова тренера официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Факел» поднялся на 3-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.