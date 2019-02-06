Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Бланко Коста: мы знали, что в Ярославле тяжёлый зал

Бланко Коста: мы знали, что в Ярославле тяжёлый зал
Волейбол / Суперлига мужчины

Старший тренер новоуренгойского «Факела» Мартин Бланко Коста прокомментировал победу в матче с «Ярославичем» в 18-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:12, 23:25, 25:14, 25:20).

«Мы знали, что тут тяжёлый зал и что это обстоятельство хорошо используют его хозяева. Лёгкой игры не то чтобы не получилось – начало было, в общем, хорошее. Но стоило нам упустить инициативу буквально в одной расстановке, как мы проиграли вторую партию. Я благодарен ребятам, что они после этого сумели собраться и оставшиеся две партии провели предельно собранно. По статистике мы выиграли во всех основных компонентах: в атаке, на блоке и на подаче», — приводит слова тренера официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Факел» поднялся на 3-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.

Аутсайдер мужской волейбольной Суперлиги «Ярославич» проиграл 17-й матч в ЧР
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент