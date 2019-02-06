Ноздрин: по первым впечатлениям, главные трудности у «Ярославича» — с атакой

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 1:3 (12:25, 25:23, 14:25, 20:25).

«Я пока немного работаю с командой, поэтому могу поделиться только первыми впечатлениями. Пока главные трудности у нас с атакой – и, что самое важное, с доигровкой. Мы цепляем мяч блоком, защищаемся, оставляем мяч в игре, но не можем собраться, принять верное решение и завершить это нападение набором брейкового очка.

Кроме того, есть некоторые наблюдения над тем, что нам нужно доработать в приёме. Эти два компонента требуют немалого труда, но если мы их отработаем, у нас появится больше возможностей для набора очков там, где сегодня мы их теряли. Главная наша задача – победы в регулярном сезоне над теми командами, которые будут конкурировать с нами за право остаться в Суперлиге в играх плей-аут", — цитирует Ноздрина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Факел» поднялся на 3-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.