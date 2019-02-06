Земчёнок: кто-то когда-то должен прервать победную серию казанского «Зенита»

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок поделился ожиданиями от матча 18-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом». Встреча состоится в Белгороде сегодня, 6 февраля.



«Зенит» на невероятном ходу – 17 из 17. Конечно, следим за его успехами. Когда-то кто-то должен прервать эту серию. В прошлом году как раз Белгороду это удалось. Попробуем реализовать преимущество своей площадки.



У нас домашняя игра, и я считаю, что мы не можем себе позволить перед нашими болельщиками выставить второй состав», – сказал Земчёнок в интервью официальному каналу «Зенита» в YouTube.

В турнирной таблице подопечные Владимира Алекно занимают первое место. Белгородский клуб располагается на четвёртой позиции.