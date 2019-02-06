Климкин: «Зенит» справился с Полетаевым, за счёт этого и победили

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу в выездном матче 18-го тура чемпионата России по волейболу с кемеровским «Кузбассом».

«Сегодня ребята — молодцы, проявили настоящий характер, во второй партии взял лидерство у нас Ореол Камехо, что, в принципе, и должен делать. Конечно, сегодня мы справились с Виктором Полетаевым, это самое грозное оружие в команде «Кузбасса». Думаю, за счёт этого и победили», — приводит слова Климкина пресс-служба «Кузбасса».

«Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, питерский «Зенит» поднялся на третье место. В активе обеих команд по 14 побед в 18 матчах, но у «Кузбасса» на 1 очко больше (42 против 41).